Meteo, a Palermo bollino rosso: in arrivo ondate di calore

L'ultimo bollettino del ministero della Salute

PALERMO – Cambiano le condizioni meteo e in poche ore si passa da temperature roventi a un caldo in linea con le temperature stagionali: lo conferma l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che per oggi indica un solo bollino rosso (Palermo) tra le 27 città considerate.

Meteo, a Palermo bollino rosso

Nessun bollino rosso, invece, domani, quando saranno in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) 8 città, mentre mercoledì tutti i centri urbani al centro del bollettino saranno verdi (nessun rischio legato al caldo per la salute della popolazione).

Rispetto a ieri, sabato e venerdì scorsi, quando sono stati rispettivamente 7, 15 e 20 i centri urbani con il massimo livello di rischio caldo, si assiste quindi a un vero e proprio crollo del numero delle città più a rischio caldo. Palermo, dal rientrare ‘nella regola’ diventa così un’eccezione, mentre c’è un vero e proprio boom per i bollini verdi, che oggi sono ben 18.

In giallo, sempre oggi, sono Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. E per domani c’è un’altra novità: spariscono i bollini rossi e se ne contano solo 5 gialli: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Mercoledì, infine, tutta l’Italia ‘si tinge di verde’.