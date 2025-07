Meteo, Italia divisa in due: pioggia al Nord, caldo e temperature estreme al Sud

Si toccheranno temperature superiori ai 40 gradi

ROMA – L’Italia sarà spaccata in due: caldo record al Centro-Sud, anche oltre i 40°C, e temporali e nubifragi al Nord.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’inizio dell’ennesima ondata di caldo intenso già da domenica 20 luglio a causa dell’espansione dell’anticiclone africano il quale, accompagnato da aria calda a tutti i livelli, dominerà la scena su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale.

Sono previsti scarti rispetto alla media climatica di +8°C in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Questo si tradurrà in valori estremi, da record per molte zone specie in avvio della prossima settimana, con punte oltre i 42-44°C (localmente ad oltre 46°C) in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Il caldo africano si farà sentire anche nelle zone interne del Centro con valori ben oltre i 34-36°C a Firenze e Roma. Tuttavia non ci sarà solamente sole e caldo. Le regioni del Nord si troveranno in una sorta di “zona di convergenza” in cui interagiranno figure atmosferiche opposte: da una parte il caldo africano, dall’altra un fronte instabile collegato ad un ciclone presente sull’Europa settentrionale. La conseguenza è l’aumento del rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate. Già nel corso di domenica qualche temporale intenso interesserà il settore alpino e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia.

Da lunedì 21 e nei giorni successivi l’atmosfera si manterrà piuttosto instabile con la possibilità di precipitazioni intense, con possibili cumulate di pioggia fino ad oltre 100/150 mm. Ciò potrebbe dar luogo a locali allagamenti o frane lungo i versanti. L’Italia, dunque, sarà di fatto divisa in due dal punto di vista meteo climatico.

Nel dettaglio

Domenica 20. Al Nord: locali temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Lunedì 21. Al Nord: temporali forti. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo estremo da record.

Martedì 20. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo estremo.

Tendenza: caldo africano record al Sud con punte di almeno 45-46°C, caldo anomalo anche al Centro. Temporali forti al Nord.