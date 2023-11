La protezione civile ha diramato l'allarme

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso, per la giornata di venerdì 10 novembre, un allerta meteo gialla per l’intera Sicilia.

Il maltempo non colpirà solo la Sicilia ma diverse regioni italiane. In Toscana, dove la scorsa settimana ci sono stati numerosi danni a causa del maltempo, è prevista l’allerta meteo arancione. L’allerta gialla, invece, è prevista per l’Umbria, Lazio, Calabria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.