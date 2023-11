Meteo, preparatevi a un venerdì nero con pioggia, freddo e vento

Le previsioni del tempo per le prossime ore

ROMA – Ultime ore di bel tempo, poi già da stasera arriveranno le prime nuvole. Per domani previste piogge e vento forte. In calo anche le temperature che da sabato scenderanno di 6-9°C. Sono queste in sintesi le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, infatti, dominerà ancora l’alta pressione con prevalenza di sole. Dalla sera inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco. Domani una veloce fase instabile porterà qualche pioggia sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania al mattino e poi, dal pomeriggio, verso medio Adriatico e gran parte del Sud peninsulare. Prevista anche una rapida intensificazione dei venti verso le Alpi e tutto il Centro-Sud. Raffiche di burrasca sono previste soprattutto sulla Sardegna, sulla fascia appenninica e tra Calabria e Sicilia.

Da sabato, invece, il cielo tornerà sereno ma il termometro crollerà di 6-9 gradi sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime. A Milano si sfioreranno lo zero al mattino e massime di 10°C di giorno; a Roma è prevista una minima di 2°C di minima e una massima di 15°C, a Catania le massime scenderanno fino a 19°C, contro i 28°C degli ultimi giorni. Anche la domenica vedrà temperature frizzanti al mattino complici i cieli stellati della notte che permetteranno un sensibile raffreddamento. I venti forti del sabato al Centro-Sud tenderanno ad attenuarsi, salvo in Puglia e Calabria.

Nel dettaglio: – Giovedì 16. Al nord: poco nuvoloso, ma coperto entro sera. Al centro: poco nuvoloso, peggiora dalla sera/notte. Al sud: bel tempo e caldo oltre la media del periodo. – Venerdì 17. Al nord: prevalenza di bel tempo, ventoso. Al centro: piovaschi occasionali sugli Appennini, ventoso. Al sud: peggiora in serata con qualche pioggia sulle peninsulari, ventoso. – Sabato 18. Al nord: sole, freddo al mattino. Al centro: bel tempo, freddo al mattino; ventoso sul Medio Adriatico. Al sud: prevalenza di bel tempo, vento forte.