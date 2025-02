Meteo, pressione in diminuzione: arriva il Libeccio, tempo instabile

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Pressione in diminuzione, soffiano venti di Libeccio, umidi e che porteranno un tempo instabile. Giornata con cielo coperto su gran parte delle regioni. Sono previste piogge sparse in Liguria, diffuse e moderate al Centro, in Campania, Basilicata e Puglia; non mancheranno dei piovaschi sull’alta Calabria.

Cielo poco o parzialmente nuvoloso su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie. Nelle ore notturne e fino alle 8 di martedì, tante nubi e piovaschi al Nordovest, sulle Tirreniche e in Basilicata. Più asciutto altrove.

LUNEDI 24 FEBBRAIO: Nord: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto e con piogge sparse in Liguria e sui rilievi emiliani. Entro sera piovaschi a ovest.Centro: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto.Sono previste precipitazioni su gran parte delle regioni, localmente moderate.Sud: Giornata con precipitazioni sparse su Campania, Basilicata e Puglia. Nubi sparse in Calabria, cielo sereno in Sardegna e Sicilia.

MARTEDI 25 FEBBRAIO: Nord: Giornata grigia con cielo prevalentemente coperto e precipitazioni sparse al Nordovest e in Emilia Romagna.Venti meridionali.Centro: Giornata con cielo spesso coperto e con piogge sparse su Toscana e Lazio, occasionali in Umbria. Schiarite soltanto su Abruzzo e Molise.Sud: Giornata con cielo molto nuvoloso e precipitazioni su Campania, alta Calabria e Basilicata, meno probabili sul resto delle regioni.

MERCOLEDI 26 FEBBRAIO: Nord: Giornata con maltempo su Nordest e Lombardia sudorientale.Neve a 1000 metri. Cielo coperto altrove, salvo piogge sullo spezzino.Centro: La giornata trascorrerà con precipitazioni diffuse, localmente moderate e anche sotto forma di temporale. Neve a 1500 metri.Sud: Giornata che trascorrerà con graduale peggioramento del tempo con piogge in arrivo in Campania e poi Sicilia e quindi Basilicata e Gargano.

