Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Meteo, lunedì 10 marzo

Nord: Giornata con una maggior probabilita’ di precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, coste adriatiche e zone vicine e rilievi in generale. Centro: la giornata trascorrera’ con condizioni di maltempo diffuso in Umbria e Lazio, piogge sparse in Abruzzo, intermittenti su Toscana e Molise. Sud: giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. In serata peggiorera’ diffusamente in Campania. Clima mite.

Martedì 11 marzo

Nord: in questa giornata ci saranno molte nuvole e precipitazioni sparse. Entro sera peggioramento via via pia’ diffuso a partire da ovest. Centro: cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Non sono attese precipitazioni importanti, se non qualcuna in arrivo verso sera in Toscana. Sud: la giornata trascorrera’ con un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potra’ vedere molto nuvoloso su tutte le regioni.

Mercoledì 12 marzo

Nord: Giornata di maltempo su Lombardia e Nordest, inizialmente anche sulla Liguria di levante. Avanzano schiarite altrove. Neve a 1400 metri. Centro: Giornata con rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, cielo poco nuvoloso altrove dove fara’ anche caldo per il periodo. Sud: Giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Solo in Campania il tempo peggiorera’ con temporali. Clima caldo primaverile.

