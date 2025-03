Meteo, in arrivo un ciclone franco-iberico

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – L’Italia è divisa tra caldo primaverile e nubifragi, ma a breve arriverà una fase di maltempo ovunque a causa di un ciclone franco-iberico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un forte e diffuso peggioramento previsto da domenica sera ad iniziare dal Nord Ovest, ma ricorda anche le piogge intense e i nubifragi già presenti tra le Isole Maggiori e la bassa Calabria, ma soprattutto in Sicilia: questo primo peggioramento è causato da una depressione molto attiva accompagnata da un flusso umido caldo nordafricano in rapido spostamento verso la Grecia.

Nelle prossime ore avremo piogge, temporali, rovesci e nubifragi soprattutto sulla Sicilia, localmente in Sardegna e sulla bassa Calabria con venti tesi di Scirocco: l’Italia sarà dunque capovolta fino a domenica con tanto sole al Centro-Nord e momenti di forte instabilità al Sud; farà più caldo in Lombardia che in Sicilia e Calabria.

Da domenica sera, però, arriverà anche un ciclone che si espanderà tra Portogallo, Spagna e Francia e porterà per almeno 8 giorni piogge frequenti sul nostro Paese, da Nord a Sud. Tra domenica sera e lunedì mattina si registrerà pioggia al Centro-Nord e neve sulle Alpi. In seguito, l’acqua raggiungerà anche il meridione ed avremo numerosi passaggi da ombrello aperto su tutto il versante tirrenico e al Nord-Est; le piogge e i temporali saranno meno frequenti sul versante adriatico, al Nord-Ovest e all’estremo Sud anche se la situazione sarà nuvolosa e decisamente instabile.

Non farà freddo nonostante le piogge: le massime scenderanno dagli attuali 20°C fin verso i 13-15°C. Le proiezioni attuali indicano un miglioramento possibile da sabato 15 marzo. Nel dettaglio Venerdì 7. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, forte maltempo su Sicilia e bassa Calabria. Sabato 8. Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche. Domenica 9. Al Nord: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile; peggiora in serata. Al Sud: velato. Tendenza: deciso maltempo lunedì, poi piogge frequenti per il resto della settimana.