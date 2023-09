Meteo, prevista forte instabilità al Sud

Le previsioni per domani

ROMA- ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Un ciclone influenza il Sud, alta pressione prevalente sul resto d’Italia. Giornata caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Sud, soprattutto su Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente, infatti il ​​sole splenderà in un cielo in gran parte sereno. I venti soffieranno da nord, ancora moderati sui settori meridionali dove i mari saranno mossi.