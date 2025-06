Meteo, sarà la settimana più calda del 2025: attesi 40 gradi

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sarà la settimana più calda del 2025, fino ad ora. Così come per i climatologi ‘l’anno più caldo della storia è il prossimo’, ecco che la canicola dei prossimi giorni potrebbe poi essere superata nei prossimi mesi.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la spinta principale dell’anticiclone africano verso Spagna, Francia, Svizzera e Germania: dal Marocco e dall’Algeria, le temperature raggiungeranno valori maghrebini nel cuore dell’Europa con 12-14°C in più rispetto alle medie del periodo.

In Italia arriveremo a toccare valori 8-10°C oltre la ‘normale’ climatologia. La prima ondata di calore del 2025 ha già colpito, in parte, il Sud, con 40°C in Sicilia e 39°C in Puglia e Sardegna: adesso si espanderà anche al Centro-Nord e diventerà così, ufficialmente, la prima fase anomala e pericolosa per tutta l’Italia.

Sono previste temperature fino a 35°C a Milano, 37°C a Roma, 38°C a Firenze e Bologna con picchi di 41-42°C in Sardegna. Sono soltanto alcuni numeri di questa prima ondata di calore del 2025, in espansione su tutto il Paese: oltre alle massime da febbre umana, anche le minime saliranno durante la notte fino a 23-25°C entro il weekend, specie in Pianura Padana. Si parla di notti tropicali quando le minime superano i 20°C, pensate come suderemo con 25°C.

Il caldo subirà un’escalation di 1 grado al giorno, con il picco atteso domenica. Questa settimana infernale potrebbe essere ‘attenuata’ da qualche temporale tra domenica sera e mercoledì 18, prima di una nuova fiammata non esclusa per il Solstizio d’Estate.