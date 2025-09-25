Meteo, sarà un weekend autunnale: pioggia e temperature in calo

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in giornata il sole tornerà a fare capolino al Centrosud salvo in Toscana; al Nord avremo ancora nubi sparse e qualche acquazzone con temperature in sensibile calo fino al mattino.

“Da venerdì 26 – spiega – è previsto un peggioramento su gran parte del settentrione e in Alta Toscana; altre piogge non sono escluse tra le Isole Maggiori. Sabato gli ombrelli saranno ancora aperti al Nord, su gran parte della fascia adriatica e al Sud, seppur con schiarite. Non si escludono locali acquazzoni più intensi su Emilia Romagna, fascia adriatica e ionica. Le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo. L’ultima domenica di settembre, infine – aggiunge il meteorologo – proverà a rialzare la testa contro il maltempo: al Nord tornerà il sole, sulla fascia tirrenica prevarranno le schiarite ma, attenzione, altri rovesci persistenti colpiranno tutta la fascia adriatica”.

Le prime indicazioni per la prossima settimana sono, dopo un’altra breve tregua, per una nuova fase di maltempo dal primo ottobre.

Nel dettaglio: Giovedì 25. Al Nord: instabile con piogge sparse nel pomeriggio da ovest verso est. Al Centro: tregua meteo salvo in Toscana, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente. Venerdì 26. Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio sull’Alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile. Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: instabile con rovesci su Sicilia e Calabria. Tendenza: domenica con clima autunnale, maltempo verso le adriatiche e il meridione.