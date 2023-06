Il meteo in Sicilia: è nuova allerta gialla, le previsioni

Temporali e possibili grandinate

2' DI LETTURA

Torna il maltempo in Sicilia ed è nuova allerta gialla. Un’area di bassa pressione abbraccia l’isola determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Questo determina allerta gialla e condizioni meteo avverse nell’isola.

Allerta gialla in sette province

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso, che indica precipitazioni diffuse, temporali e probabili grandinate. Sono sette le province in allerta gialla: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna. Escluse Ragusa e Siracusa ma anche in quelle province le piogge non dovrebbero mancare.

Precipitazioni

L’avviso parla anche di condizioni Meteo avverse. “Dal primo mattino di oggi, mercoledì 14 giugno, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”

Meteo in Sicilia

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature

Aumentano leggermente le temperature. Massime previste tra i 24 ed i 28 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 25 a Messina, 26 a Palermo, 27 a Ragusa, 26 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nuova perturbazione in arrivo

Le regioni meridionali permangono nel mirino di condizioni di marcata instabilità atmosferica. Lo dice l’esperto di 3BMeteo. Dopo un martedì improntato alla variabilità, tra oggi e domani, 14 e 15 giugno, si concretizzerà un nuovo peggioramento del quadro meteorologico ad opera di un vortice depressionario tra le Baleari e il Nord Africa, foriero di piogge, rovesci temporaleschi e un moderato calo termico, specie in Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. L’estate 2023 proverà a decollare dopo il 18 giugno, in concomitanza con la prima vera rimonta dell’anticiclone subtropicale.