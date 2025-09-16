L’anticiclone riporta l’estate, settembre ma in Sicilia è caldo estivo

Le previsioni

ROMA -. Un anomalo anticiclone settembrino riporta l’Estate sull’Italia, con punte di 34 gradi centigradi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova fase anticiclonica su buona parte del Paese almeno fino al weekend, con pieno sole e condizioni estive.

Tanto sole sull’Italia

Nelle prossime ore avremo l’ultimo passaggio instabile al Nord-Est e in Toscana con qualche pioggia più consistente in Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali; si tratterà della coda di un fronte perturbato in transito tra la Baviera e la Slovenia con locali fenomeni intermittenti. Al di là di questa nota instabile, avremo tanto sole e temperature in aumento.

Sicilia, le temperature massime salgono

Già da mercoledì 17 settembre, le massime toccheranno 33 gradi in Sicilia, 32 gradi anche in Calabria e Puglia. E ancora: 30 gradi in Sardegna ed anche a Roma e Terni. La media delle massime di questo periodo per la Capitale è, di solito, circa 25-26 gradi. Giovedì si prevedono 33 gradi a Benevento, Caserta e Terni, 32 gradi a Napoli e Taranto; anche Firenze e Roma saranno ‘over 30’, con 31 gradi all’ombra. I 30 gradi si raggiungeranno anche al settentrione, in particolare tra Modena e Bologna, ma anche in Alto Adige. Il picco di questa fase calda settembrina sarà raggiunto tra venerdì e sabato con massime di 34 gradi a Benevento, Caserta, Taranto e Terni, 33 gradi a Firenze, Frosinone e Napoli, 32 gradi anche a Lucca, Rieti e Roma.

Caldo estivo

Un caldo pienamente estivo con massime di 6-7 gradi superiori alla media climatica del periodo.

Clima soleggiato e caldo fino al weekend, dunque, ma piogge intense e rovesci potrebbero essere in arrivo la prossima settimana, “con quella che in gergo meteorologico viene definita la Tempesta Equinoziale o Tempesta d’Autunno”, afferma Tedici.

Le previsioni in dettaglio

Nel dettaglio: Martedì 16. Al Nord: rovesci sparsi sul Friuli Venezia Giulia, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato e più caldo salvo locali piovaschi in Toscana. Al Sud: sole e caldo. Mercoledì 17. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: cielo parzialmente nuvoloso. Al Sud: sole e caldo. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. Tendenza: domina l’anticiclone, tanto sole e clima estivo.