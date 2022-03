Meteo, in Sicilia aria fredda dall’Artico: ecco dove nevicherà

Nell'Isola sarà ancora inverno

Al Sud nuvolosità irregolare a tratti intensa con lievi precipitazioni su Molise, Campania centrorientale, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica e ionica, anche nevose oltre i 300-400 metri sulle relative zone Molisane e Lucane, ed oltre i 600-700 metri sulle restanti aree; dal tardo pomeriggio attesa una attenuazione della fenomenologia con parziali aperture, sulle regioni ioniche. Temperature in diminuzione. Venti deboli variabili. Mari mossi, da mossi a molto mossi Adriatico, Tirreno occidentale e Jonio settentrionale.

Le previsioni in Sicilia

Un’altra settimana invernale quella in corso, secondo gli esperti di 3bmeteo. Venti freddi di Grecale e Tramontana seguiteranno ad interessare la Sicilia, alimentando una fase tipicamente invernale su varie regioni d’Italia. Un nucleo di aria fredda in arrivo dall’Artico porterà altra instabilità con piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare, in particolare sui versanti tirrenici, ma anche nevicate sui rilievi di Madonie, Nebrodi ed Etna Nord fino a quote collinari in serata. Neve attesa ad Enna e non è esclusa anche a Caltanissetta. Si abbassano ancora le temperature. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA