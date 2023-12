Meteo in Sicilia: i cieli dell’Isola si vestono di grigio

Irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio

PALERMO – Oggi, 7 dicembre 2023, il meteo in Sicilia prevede un aumento della pressione atmosferica. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16 gradi, con valori minimi stabili. Si prevedono venti moderati dai quadranti nord-occidentali, con il mare che varierà da quasi calmo a molto mosso nel Basso Tirreno e da mosso a molto mosso nel Canale e nel Mare di Sicilia​​​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Palermo vivrà una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità verso sera e previsioni di precipitazioni notturne. Non si attendono piogge nelle ore successive. Le temperature oscilleranno tra una massima di 16 gradi e una minima di 14. I venti mattutini saranno tesi da Nordovest, divenendo moderati e provenienti da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà molto mosso, senza allerte meteo in atto​​​​.

Temperature nelle altre province

Le altre province siciliane mostrano una varietà di condizioni meteorologiche. Catania attende nubi sparse con temperature che varieranno tra i 9 e i 17 gradi, mentre a Trapani, le nuvole accompagneranno temperature che si muoveranno tra i 16 e i 12 gradi. Siracusa si aspetta un cielo coperto, con temperature che oscillano tra i 16 e i 7 gradi. A Messina, invece, sono previste nubi e piogge con temperature tra i 10 e i 16 gradi. Agrigento vivrà una giornata grigia, con temperature che si aggireranno tra i 14 e i 9 gradi. Caltanissetta attende un cielo a tratti nuvoloso, la colonnina di mercurio segnerà tra 11 e i 5. Enna si prepara a una giornata piena di nuvole con temperature che vanno dagli 8 ai 4 gradi sopra lo zero. Infine, Ragusa: qui si aspetta una copertura nuvolosa, con temperature tra i 12 e i 7 gradi.

Per le isole minori come le Eolie e le Pelagie, si prevedono nubi di passaggio e nubi e schiarite, rispettivamente. I venti soffieranno prevalentemente moderati da ponente con intensità di 17 chilometri orari e raffiche fino a 36 chilometri all’ora. Sui litorali etneo e meridionale si aspettano venti da Ovest-Nord-Ovest con intensità variabile e raffiche rispettivamente di 28 e 22 chilometri all’ora.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU LIVESICILIA: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE