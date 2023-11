Meteo, Sicilia baciata dal sole dalle coste alle montagne

Clima sereno o poco nuvoloso su tutta la regione

PALERMO – In Sicilia oggi si prevedono condizioni meteo prevalentemente serene o al massimo poco nuvolose. La pressione atmosferica è stabile, garantendo una giornata di bel tempo in tutta la regione. Le temperature massime previste raggiungono fino a 25°C, con un generale trend di diminuzione delle temperature a partire dalla serata.

Meteo in Sicilia: clima e temperature a Palermo

A Palermo, il cielo si presenta prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che variano tra 16°C e 23°C. I venti soffiano da ovest, con velocità compresa tra 25 e 31 km/h. L’umidità si attesta intorno al 64% al mattino. Nel pomeriggio, la temperatura raggiunge i 22°C con umidità al 57% e venti che aumentano fino a 32 km/h. In serata, cielo parzialmente nuvoloso e temperatura di circa 20°C.

Temperature nel resto dell’Isola

Il meteo nel resto della Sicilia prevede lo stesso clima sereno. Le temperature massime nelle diverse province variano da 19°C a 26°C, con Catania e Siracusa che raggiungono i valori più elevati. Le coste siciliane, come Capo Passero e il Litorale Etneo, godono di un clima soleggiato con temperature tra 12°C e 26°C. Anche nelle zone montane come le Madonie e il Monte Etna, le condizioni sono serene, con temperature che possono scendere fino a -4°C nelle aree più elevate e raggiungere i 23°C nelle zone più basse.



TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU LIVESICILIA