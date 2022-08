Meteo Sicilia, Palermo da bollino rosso: le previsioni per il weekend

Sole e caldo, ma anche brevi temporali in alcune zone. Ecco dove

Nelle prossime ore parziale cedimento dell’anticiclone africano su Sicilia, Calabria e Campania. “Il tempo si presenterà prevalentemente soleggiato, specie nelle ore mattutine – spiegano da 3Bmeteo – nel pomeriggio invece si formerà qualche breve temporale che andrà ad interessare principalmente le aree interne e montuose. Temperature pressoché stazionarie. Scarsa la ventilazione. Mari calmi”.

L’avviso della protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso ieri il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle mezzanotte e per le successive 24 ore. Per oggi è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37 gradi. Identica la previsione per domani. Per quanto riguarda il rischio di incendi, nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).