Meteo: allerta in Sicilia, poi torna il bel tempo con picchi di 20 gradi

Cosa accadrà nelle prossime ore

Piogge e nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, con rovesci o temporali diffusi al Sud, specialmente in Sicilia. Nell’Isola oggi è scattata l’allerta gialla per il rischio di forti temporali in tre province, Trapani, Palermo e Messina. Le precipitazioni saranno in attenuazione dalla sera, per poi allontanarsi del tutto nelle prossime ore con il ritorno dell’alta pressione

Le temperature

Temperature minime in diminuzione nella giornata di oggi; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche e ioniche, stazionarie altrove. Le temperature saranno più calde a partire da domani mattina, con picchi di 20 gradi al Sud. Un clima tipico del mese di aprile, con una primavera anticipata. Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sicilia, specie settore occidentale, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del meridione. Mari mossi; da mossi a molto mossi il Tirreno e lo Jonio; da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia. Nella giornata di domani torna quindi l'alta pressione, tempo in gran parte stabile e soleggiato e pure con un clima piacevole di giorno.