Sicilia, arriva l’anticlone dal Sahara: temperature in rapida salita

Tra mercoledì e giovedì, Siracusa sarà una delle città più calde d'Italia.

PALERMO – In arrivo l’anticiclone africano e con lui la prima vera ondata di caldo estiva. Le temperature saliranno sulla scorta dell’anticiclone proveniente dal deserto del Sahara. Sull’Italia e sulla Sicilia in particolare si abbatterà anche una massa di umidità, scatenando l’afa anche notturna. Temperature poco sotto i quaranta gradi un po’ in tutto il Paese. Tra mercoledì e giovedì, Siracusa sarà una delle città più calde dello Stivale.

Allarme nazionale zecche e zanzare

L’ondata di caldo in arrivo nel nostro Paese associato alle forti piogge dei giorni scorsi rappresenta un fattore di rischio per la salute umana, reso ancor più elevato dal determinarsi di condizioni che favoriscono l’invasione sul territorio di insetti quali zecche e zanzare. L’allarme arriva oggi dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che invita la popolazione ad assumere comportamenti corretti per tutelare la propria salute.

“Il repentino innalzamento delle temperature in tutta Italia giunge dopo giorni di intense piogge che hanno fatto crescere e sviluppare a ritmo molto veloce la vegetazione nelle aree urbane. – spiega il presidente Alessandro Miani – Si sono così create le condizioni ottimali per il proliferare di insetti quali zecche, cavallette e zanzare tigri, che trovano il loro habitat naturale sia nella parte terminale della vegetazione, come le fronde di alberi e piante che scendono verso il basso, sia nell’erba incolta. Animali che sono attratti dall’anidride carbonica che emettiamo con la respirazione, e che attraverso morsi e punture possono essere vettori di malattie”.

Caldo intenso in varie zone d’Italia, la Società Italiana di Medicina Ambientale diffonde inoltre una guida con i consigli pratici: tra questi evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa solo nelle ore più fresche; assicurare un adeguato ricambio di aria in casa. Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata e assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi che contengano molta acqua, come frutta e verdura.