Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 26 e 27 ottobre 2024

Le condizioni in tutte le città dell'Isola

Durante il prossimo weekend, il meteo in Sicilia sarà interessato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate, grazie all’allontanamento di una perturbazione che ha interessato altre parti d’Italia nei giorni precedenti.

Sabato e domenica si prospettano giornate serene con poche nuvole e clima mite, specialmente lungo le coste e nelle zone interne. Tuttavia, il tempo potrà risultare più variabile sui settori settentrionali dell’isola, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saranno generalmente superiori alla media stagionale.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature in Sicilia durante il weekend si manterranno piuttosto miti. Le massime oscilleranno tra i 22 e i 29 gradi, con punte più elevate nella Piana di Catania, dove si potrebbero raggiungere i 29 gradi. Le minime saranno fresche, soprattutto nelle zone interne montuose come l’Etna e i Monti Nebrodi, dove si prevedono valori intorno ai 10 gradi. A Palermo e Trapani, le temperature si manterranno tra i 24 e i 27 gradi, mentre sulla costa orientale, da Siracusa a Messina, le massime raggiungeranno i 26 gradi​.

Mari e venti

I mari attorno alla Sicilia si presenteranno in gran parte calmi o poco mossi durante il fine settimana. Il Canale di Sicilia e il Mar Ionio saranno interessati da venti di Scirocco, moderati ma a tratti forti, con intensità fino a 27 chilometri orari nelle province di Trapani e Ragusa. Le coste settentrionali, invece, vedranno venti deboli provenienti da nord-est, mantenendo i mari poco mossi. Nelle Isole Eolie e nell’area di Ustica, il mare sarà prevalentemente poco mosso, con venti moderati provenienti dai quadranti settentrionali​.​

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024, Palermo vedrà condizioni prevalentemente soleggiate. Sabato inizierà con cieli sereni e temperature che oscilleranno tra i 19 e i 25 gradi, mantenendosi miti per l’intera giornata. I venti saranno deboli da sud-est e il mare si presenterà calmo o poco mosso, ideale per attività marittime. Domenica si prevede un clima simile, ma con un lieve aumento della nuvolosità nelle ore serali. Le temperature rimarranno stabili, rendendo la città ancora un’opzione perfetta per passeggiate e visite all’aperto.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

A Catania, il weekend sarà caratterizzato da un clima piacevole e soleggiato. Sabato il termometro segnerà valori compresi tra 17 e 25 gradi, mentre domenica il tempo rimarrà stabile, con cieli sereni e temperature in linea con il giorno precedente. I venti soffieranno moderatamente da sud-est e il mare sarà mosso nel Canale di Sicilia, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Agrigento si prepara a un fine settimana di instabilità meteo. Sabato vedrà cieli parzialmente nuvolosi con la possibilità di qualche rovescio locale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno comprese tra 17 e 22 gradi. Domenica, invece, la situazione dovrebbe migliorare, con schiarite e una riduzione della copertura nuvolosa. I venti saranno deboli, provenienti da sud, e il mare mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Il weekend del 26 e 27 ottobre a Caltanissetta vedrà un clima sereno con temperature che varieranno tra 10 e 21 gradi. Sabato ci saranno cieli prevalentemente limpidi e venti moderati provenienti da nord-est. Domenica continuerà con condizioni simili, anche se i venti potrebbero intensificarsi leggermente nel pomeriggio. Il mare nella zona rimarrà calmo o poco mosso, permettendo una navigazione tranquilla.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Enna si prepara a un fine settimana fresco e prevalentemente sereno. Le temperature scenderanno fino a 12 gradi nelle ore notturne e raggiungeranno un massimo di 15 gradi durante il giorno. Sabato e domenica saranno caratterizzati da venti deboli da nord-ovest e un cielo limpido. Nessuna pioggia è prevista per l’intero weekend, rendendo il clima ideale per attività all’aperto nella zona montuosa.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Messina vivrà un weekend con condizioni variabili. Sabato inizierà con cieli nuvolosi e temperature intorno ai 19 gradi, con possibili piogge intermittenti durante la giornata. La situazione meteo sarà simile domenica, con qualche schiarita nelle ore serali. I venti saranno moderati, prevalentemente da est, e il mare si manterrà mosso nello Stretto di Messina.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

A Ragusa, il fine settimana sarà piacevolmente soleggiato. Le previsioni indicano che sabato e domenica le temperature si manterranno tra i 13 e i 20 gradi, con cieli sereni per gran parte del giorno. I venti soffieranno moderatamente da sud-ovest, contribuendo a mantenere il mare poco mosso lungo la costa ragusana. Non si prevede alcuna instabilità meteorologica, permettendo di godere appieno delle attività all’aperto e in spiaggia.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024

Il meteo a Siracusa sarà decisamente favorevole nel weekend. Sabato e domenica saranno giornate prevalentemente soleggiate, con temperature che varieranno tra 17 e 23 gradi. I venti soffieranno leggeri da sud-est, favorendo un mare poco mosso, ideale per attività balneari e navigazione. Non sono previste precipitazioni, rendendo il clima perfetto per trascorrere il fine settimana all’aperto.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 26 e 27 ottobre 2024:

Trapani godrà di giornate soleggiate e miti nel weekend. Sabato sarà una giornata serena con temperature tra 16 e 26 gradi, accompagnata da venti leggeri da sud-est. Il mare sarà poco mosso, creando condizioni ideali per escursioni in barca o pesca. Domenica la situazione rimarrà pressoché invariata, con un clima stabile e gradevole che si estenderà fino alla serata.

