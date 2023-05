Sicilia, torna il bel tempo: le previsioni aggiornate

Durerà poco, ancora rischio temporali

1' DI LETTURA

Torna il bel tempo in Sicilia dopo alcuni giorni di instabilità, temporali e allerta rossa soprattutto nel versante nord orientale dell’isola. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Sole, temperature in aumento e rischio temporali

La settimana prosegue in compagnia di pressioni medio-alte che abbracciano gran parte delle nostre regioni centro meridionali dello Stivale. Bel tempo prevalente nel corso della mattinata ma dal pomeriggio, l’assenza di una cupola anticicloni strutturata in quota, determinerà la genesi di nuovi rovesci e temporali che dai settori appenninici potrebbero a tratti sconfinare anche sulle coste, specie tirreniche. Lo rende noto l’esperto di 3Bmeteo. Locali fenomeni sono attesi anche sulle interne sicule. Temperature che nel corso dei prossimi giorni saranno in aumento, con valori entro il weekend prossimi localmente anche su 26/28°C.