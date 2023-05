Meteo, ancora allerta rossa in Sicilia: forte vento e temporali, ecco dove

Il maltempo non abbandona l'isola

Il maltempo non lascia l’isola. Resta l’allerta meteo sulla Sicilia, almeno fino alle 24 di oggi: codice rosso per la provincia di Messina e per la zona ionica della provincia di Catania, allerta arancione nel resto dell’isola. Nell’occhio del ciclone, quindi, la Sicilia nord orientale.

Lo rende noto il dipartimento di Protezione civile regionale sottolineando che “persistono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali” con mareggiate lungo le coste esposte”.

In Sicilia si prevedono ancora precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto far fronte alle numerose richieste di soccorso a causa del forte vento che si è abbattuto nelle ultime sull’isola, sradicando alberi, scoperchiando i tetti delle abitazioni, causando interruzioni delle strade. Danni soprattutto nel Ragusano.

La situazione nel resto d’Italia

L’avviso prevede, dalle prime ore di oggi, domenica 21 maggio, il persistere di venti forti con raffiche di burrasca su Calabria e Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede ancora il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, su Calabria e Sicilia, specie sui settori orientali dell’isola.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 21 maggio, allerta rossa su parte dell’Emilia-Romagna e della Sicilia nord-orientale. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, e parte della Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Calabria, Basilicata e Lazio e su parte di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana e Valle d’Aosta.