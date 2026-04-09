Le previsioni

ROMA – L’alta pressione sarà ancora la grande protagonista fino a sabato, con caldo anomalo per il periodo. Ma il cielo non sarà limpido, a causa della risalita di sabbia sahariana da sud. Questa polvere del deserto in sospensione, specialmente sui cieli del Centro-Sud, sarà il preludio a un peggioramento atteso per domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte che lunedì dovrebbe aprire, con le prime ma deboli piogge, una fase di maltempo. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come già da domenica si avvertirà un parziale cambiamento sulla fascia orientale, dalle Dolomiti fino al Molise, dove farà capolino una maggiore nuvolosità.

Lunedì un duplice attacco alla primavera

Lunedì l’Italia dovrebbe subire, spiega, “un vero e proprio ‘duplice attacco’: da sud risalirà un’intensa ondata di pulviscolo sahariano associata ad una massa d’aria mite e molto umida che causerà qualche pioggia sparsa, mentre dall’Atlantico irromperà un fronte di aria più fresca e temporalesca. Questo mix dovrebbe causerà un esteso peggioramento che insisterà per qualche giorno sul nostro Paese. Nel mirino – continua Tedici – ci saranno in particolare il versante tirrenico e il Sud, ma non si escludono precipitazioni frequenti anche al Nord Italia. L’effetto più evidente sarà il crollo termico: la bolla calda anomala di questi giorni si sgonfierà rapidamente, riportando le temperature massime intorno ai 17-18°C”.

Le previsioni meteo da qui al fine settimana

Nel dettaglio: Giovedì 9. Al Nord: bel tempo prevalente, più nubi al Nordest. Al Centro: più nubi sui settori adriatici. Al Sud: poco nuvoloso. Venerdì 10. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato. Sabato 11. Al Nord: cielo localmente nuvoloso, calo termico. Al Centro: nuvolosità più presente. Al Sud: poche nubi. Tendenza: da domenica sera peggiora al Nord Ovest.