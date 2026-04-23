Meteo, torna l’alta pressione: sole e nuvole, cosa cambia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani 24 aprile 2026.
Meteo, le previsioni di domani
Ulteriore rinforzo della pressione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrera’ nessun ostacolo per poter splendere in un cielo che si potra’ vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni.
Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi. Temperature massime in deciso aumento, minime in diminuzione. Nelle ore notturne e fino alle 8 di sabato: atmosfera stabile con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso.
Venerdì 24 aprile
La giornata trascorrera’ con un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Centro: In questa giornata il tempo sara’ ampiamente soleggiato dato che il cielo sara’ sereno praticamente su tutte le regioni. Clima mite. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno e raramente poco nuvoloso. Clima mite di giorno, pia’ fresco di notte.
Sabato 25 aprile
Nord: La giornata sara’ contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo sara’ sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: In questa giornata il tempo sara’ ampiamente soleggiato dato che il sole potra’ splendere indisturbato in un cielo che sara’ ovunque sereno. Sud: Giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, il cielo sara’ sereno, il clima gradevolmente mite e la ventilazione debole da nord.
Domenica 26 aprile
Nord: La giornata trascorrera’ con un cielo pia’ nuvoloso rispetto ai giorni precedenti su tutte le regioni. Temperature massime fino a 26 gradi. Centro: Giornata con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo sara’ sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Sud: In questa giornata il bel tempo sara’ prevalente, il sole splenderà in un cielo spesso sereno o localmente poco nuvoloso. Clima mite.