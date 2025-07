Meteo, torna il gran caldo con l’anticiclone africano

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Una settimana dinamica con la rimonta di un’alta pressione fino a mercoledì, poi un passaggio temporalesco giovedì e una probabile “fiammata africana” dal weekend. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Fino a venerdì avremo una configurazione caratterizzata da sole e caldo alternato a qualche rovescio al Centro-Nord, specie sul fianco orientale – afferma – Le temperature massime saranno immediatamente africane su buona parte del Paese con un martedì a 38°C in Sardegna e Sicilia ma anche con 36-37°C a Firenze e Terni, 35-36°C a Bologna. In sintesi – aggiunge – avremo 48 ore di gran caldo sul paese meno al Nord-Ovest poi un fronte instabile in discesa dalla Svezia causerà dei temporali tra mercoledì pomeriggio e giovedì sul Nord-Est e al Centro specie sulla fascia adriatica e il Lazio, prima di una probabile fase africana dal weekend in poi”.

Nel dettaglio – Martedì 15. Al Nord: sole e più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo. – Mercoledì 16. Al Nord: temporali sul Triveneto, calo termico. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo – Giovedì 17. Al Nord: ultimi rovesci in Romagna poi sole, meno caldo. Al Centro: rovesci specie tra adriatiche e Lazio. Al Sud: soleggiato, nubi in aumento sul settore peninsulare. – Tendenza: probabile espansione verso l’Italia dell’Anticiclone Africano, specie dal weekend.