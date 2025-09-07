Meteo, ultimi giorni d’estate? In arrivo perturbazione, ecco dove

Cosa dicono gli esperti

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Regime di alta pressione. Generali condizioni di bel tempo da Nord a Sud, il cielo risulterà soleggiato al Centro-Sud per tutto il giorno, al Nord avremo invece una maggiore nuvolosità, a tratti anche compatta specie al mattino. Dopo metà giornata la nuvolosità tenderà a dissolversi parzialmente al Nordovest, qualche isolato rovescio bagnerà le Alpi; altrove, bel tempo prevalente. Nelle ore notturne e fino alle 8 di martedì: nubi in aumento sulle Alpi occidentali e in Sardegna con locali piogge. Tempo stabile altrove.

Lunedì 8 settembre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile, ma il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, caldo gradevole. Sud: La giornata potrà trascorrerà con un generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno. Temperature in locale aumento.

Martedì 9 settembre

Nord: Giornata con deciso aumento della nuvolosità e graduale peggioramento del tempo dal Nordovest verso il Nordest nel corso della sera. Centro: Giornata con l’aumento della nuvolosità e piogge dalle coste della Toscana verso il resto della regione. Nubi irregolari altrove. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni

Mercoledì 10 settembre

Nord: Giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge e temporali a tratti forti e con possibili nubifragi. Calo termico Centro: Giornata che vedrà forti precipitazioni, sotto forma di temporale o nubifragio, su Toscana e Lazio. Piogge sparse su Umbria e Marche. Sud: Tempo in peggioramento dapprima in Sardegna e in serata in Campania, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso.