Cosa prevedono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi e di domani 7 marzo 2026.

Meteo, le previsioni di oggi

L’alta pressione prevale sulla Penisola, è più debole sulle Isole Maggiori che saranno influenzate da un vortice spagnolo. La giornata sarà contrassegnata da un cielo con nubi irregolari sulle regioni peninsulari (nebbie mattutine in Pianura Padana), magari con un cielo più coperto sulle coste tirreniche. Su Sardegna e Sicilia sono previste precipitazioni, anche moderate o forti in Sardegna.

Cosa accadrà domani 7 marzo 2026

L’anticiclone non è più forte come nei giorni scorsi. Mattinata con molte nubi al Centro-Sud e qualche pioggia più presente sulla Sardegna orientale, soleggiato altrove salvo nebbie al Nord. Pomeriggio più instabile con piovaschi su Maremma Toscana, Lazio, bassa Umbria e rilievi meridionali. Serata sempre con molte nubi al Centro-Sud e con qualche piovasco soprattutto sui rilievi.