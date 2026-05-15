Metro Galatea di Catania, Adorno (M5S): “Disabili esclusi, diritti violati”

Interrogazione all’Ars della deputata pentastellata

CATANIA – La fermata “Galatea” della metropolitana di Catania finisce al centro di un’interrogazione presentata all’Ars dalla deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Lidia Adorno, che denuncia gravi criticità legate all’accessibilità della stazione.

Secondo quanto segnalato nell’atto ispettivo, la fermata con ingresso in viale Ionio sarebbe attualmente priva di un ascensore funzionante e sprovvista di scale mobili, con conseguenti difficoltà – se non impossibilità – di accesso per persone con disabilità, anziani e cittadini con ridotta mobilità.

“Siamo davanti a una barriera architettonica evidente – afferma Adorno – che esclude una parte della popolazione dall’utilizzo di un servizio pubblico essenziale. Non è soltanto un disservizio, ma una violazione dei diritti dei disabili”.

Nel documento la deputata richiama le norme nazionali sull’abbattimento delle barriere architettoniche e punta il dito contro la gestione della Ferrovia Circumetnea e il ruolo di vigilanza della Regione Siciliana.

L’interrogazione chiede il ripristino immediato dell’ascensore e la programmazione di interventi strutturali, compresa l’installazione di scale mobili. Adorno sollecita inoltre una verifica straordinaria sull’intera rete metropolitana gestita dalla Fce per individuare eventuali criticità analoghe.

“Servono tempi certi e risposte concrete – conclude – perché il diritto alla mobilità non può diventare un privilegio per pochi”.