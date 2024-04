Metro, tempi sempre più lunghi per la tratta Stesicoro-Aeroporto

Il lotto fino a piazza Palestro ancora incompleto

CATANIA – Il cronoprogramma diceva che la porzione della metropolitana di Catania da piazza Stesicoro a piazza Palestro avrebbe dovuto essere completata entro aprile 2024. Ma la scadenza, com’è evidente, è saltata. E non si sa bene di quanto ancora. Forse diversi mesi.

La Stesicoro-Aeroporto si candida a diventare la più travagliata, almeno finora, delle tratte con cui la Ferrovia Circumetnea (Fce) abbia dovuto fare i conti. Prima il crollo di via Castromarino, poi la crisi della società appaltatrice, la Cmc di Ravenna.

Il finanziamento europeo

Il sito Europe loves Sicily, sul quale si dà conto dei progetti finanziati dall’Unione Europea, è ancora ottimista: “Sono aperti i cantieri del primo lotto Stesicoro-Palestro, lungo 2.2 chilometri, e i lavori, in corso, saranno completati entro il 2023”.

Arrivati sotto piazza Palestro, il Fortino, i binari dovrebbero proseguire fino all’aeroporto Vincenzo Bellini. Tutti in galleria. Le stazioni metro ulteriori, in teoria, sono otto. Dislocate in 6,8 chilometri di percorso. Costo totale? Più di 478 milioni di euro.

A questi soldi vanno sommati, sempre in arrivo da Bruxelles, i 42 milioni di euro che serviranno per l’acquisto di dieci nuovi treni. “La dotazione finanziaria dell’intero progetto supera così il mezzo miliardo di euro”, si legge nel materiale informativo del Po Fesr Sicilia 2014-2020.

I ritardi accumulati

Sta di fatto, però, che il ritardo nella consegna della tratta fino a Palestro è da tempo una certezza. Adesso confermata da un provvedimento della polizia municipale di Catania che proroga la chiusura al traffico di via Reclusorio del lume, cuore dei lavori.

La strada è stata chiusa al traffico nel gennaio 2023, per permettere l’installazione del cantiere necessario al consolidamento dell’area. A luglio dell’anno scorso e poi a dicembre è stata disposta una proroga dell’interdizione alle auto di quella strada. Posticipazione in scadenza il 30 aprile 2024.

Una nota dell’ingegnere Salvatore Fiore, direttore generale della Ferrovia Circumetnea, è arrivata a ridosso del nuovo termine. Fiore, riscontrando una richiesta della Cmc di Ravenna, ha chiesto a Palazzo degli elefanti di mantenere via Reclusorio del lume chiusa ancora per un po’.

Di fatto, alternando tratti diversi della strada, nella zona dovrebbero esserci operai e mezzi almeno fino al 31 agosto 2024. Un dato che non fa ben sperare rispetto al completamento del primo lotto. A maggior ragione ricordando le ottimistiche previsioni progettuali: “ L’intervento – si credeva – sarà concluso entro il 2025”.