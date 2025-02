Metropolitana Monte Po-Misterbianco: il tavolo tecnico al Comune

Il sindaco Corsaro: "Avanza nei tempi la progettazione esecutiva dell'opera"

MISTERBIANCO (CATANIA) – Si è svolto oggi al Municipio di Misterbianco un nuovo tavolo tecnico dedicato alla progettazione esecutiva della tratta Monte Po-Misterbianco centro della metropolitana di Catania.

È in pieno svolgimento, infatti, la fase propedeutica all’avvio dei lavori della metro, a seguito del nuovo contratto firmato tra Ferrovia Circumetnea e i nuovi affidatari dell’opera del Consorzio SIS. Al tavolo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Santo Tirendi, il direttore generale FCE Salvo Fiore, Massimo Galea per l’impresa esecutrice, il dirigente del settore Lavori pubblici comunale Vincenzo Orlando.

“Siamo in linea con i tempi di progettazione – ha affermato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – vi è una grande sinergia fra Comune, FCE e Sis per arrivare speditamente all’apertura dei cantieri. Dopo aver sbloccato l’opera assieme al Sottosegretario Tullio Ferrate e FCE, la nostra Amministrazione monitora ogni passaggio tecnico e burocratico, per attuare tutte le azioni utili ad accelerare le consegne del progetto esecutivo e quindi l’avvio dei lavori”.

“La metro porterà nella nostra città ben tre nuove stazioni. Ci sarà una mobilità pubblica totalmente integrata fra Misterbianco, il Distretto commerciale e la città di Catania, così da facilitare la vita di cittadini, imprese, famiglie, studenti e lavoratori”, sottolinea il sindaco.