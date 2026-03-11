Metropolitana, saranno utilizzati esplosivi per i lavori a Misterbianco

Si tratterà di esplosioni controllate per realizzare un pozzo di aerazione

CATANIA – Sono stati avviati gli interventi tecnici sulla tratta Catania Nesima-Misterbianco della metropolitana di Catania, nell’ambito dei lavori di potenziamento della Ferrovia Circumetnea affidati a Cmc Ravenna.

Dal 13 al 30 aprile, nell’area di corso Carlo Marx, nell’area commerciale di Misterbianco, saranno utilizzate micro-cariche controllate per la realizzazione di un pozzo di aerazione e sicurezza della galleria. Le operazioni si svolgeranno soltanto nei giorni feriali e in orario diurno, con sistemi di avviso preventivo alla popolazione tramite megafoni e segnalazioni acustiche.

L’intervento rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per la sicurezza e il completamento della nuova linea metropolitana. Al fine di garantire la massima trasparenza e sicurezza, la popolazione residente e le attività commerciali della zona saranno preventivamente informate dell’attivazione delle microcariche esplosive attraverso un sistema di avviso capillare.

Una ronda dotata di megafono percorrerà per tre volte le vie principali del circondario prima di ogni intervento. Inoltre, il personale di cantiere preposto segnalerà l’inizio e la conclusione di ogni singola operazione, tecnicamente definita “volata”, mediante apposite segnalazioni acustiche.

Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso l’ultimazione di un’opera strategica che collegherà in modo moderno e veloce l’hinterland con il capoluogo etneo.