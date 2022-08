Mezza Sicilia a fuoco, roghi in numerose province

In molti casi è stato necessario l'intervento dei canadair

Ancora una nuova giornata di incendi in Sicilia.

Nel palermitano i roghi sono divampati a Torretta in contrada Portella, a Montelepre in contrada Calcerame e a Bagheria in contrada Montagnola. Impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile.

A Montelepre sono intervenuti anche i mezzi aerei.

Incendi anche ad Acate in provincia di Ragusa in contrada Giannella, a Niscemi in provincia di Caltanissetta in contrada Carrubba e a Valdemone in provincia di Messina in contrada Roccella. In questi incendi oltre ai vigili del fuoco e ai forestali sono impegnati i mezzi aere