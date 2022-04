Miccichè: “FdI ha usato Palermo come merce di scambio”

La stoccata del commissario di Forza Italia in Sicilia

PALERMO – “La candidatura di Lagalla è diventata un viatico a quella di Musumeci e noi su questo argomento abbiamo grossi problemi. Mi dispiace che si sia arrivati a questo punto: speravo nell’unità della coalizione, ma FdI avrebbe dovuto capire che i problemi di Palermo non possono essere legati alla Regione. Il problema è che Fratelli d’Italia ha utilizzato Palermo come merce di scambio e Palermo non è merce di scambio”. Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che intervenendo a ‘Casa Minutella’, format di ‘Blogsicilia.it’, ha ribadito il sostegno dei forzisti a Francesco Cascio nella corsa a sindaco nel capoluogo siciliano.

“Sono comunque convinto che vinceremo, anche se sarebbe stato meglio farlo tutti uniti”, ha aggiunto Miccichè che ha salutato comunque Lagalla: “Spero che la guerra non sia tra di noi ma contro la sinistra”, ha concluso.