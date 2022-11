Miccichè a Schifani: “Non sarò candidato alla presidenza Ars”

Il numero uno di Forza Italia in Sicilia lascia però uno spiraglio aperto, ecco quale

PALERMO – “Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il presidente della Regione: non sono necessarie dimissioni perché io non sarò candidato alla Presidenza dell’Ars.”

Gianfranco Miccichè commenta così la notizia diffusa da LiveSicilia.it secondo cui il presidente della Regione Renato Schifani sarebbe pronto a lasciare il ruolo di governatore, a cui è stato appena chiamato dalla urne il 25 settembre, qualora il numero uno in Sicilia di Forza Italia dovesse essere rieletto alla presidenza dell’Ars con i voti dell’opposizione e di parte della maggioranza.