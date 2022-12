La politica siciliana in forma di sceneggiata.

La politica siciliana? Una cosa seria, ma con una certa tendenza alla sceneggiata, come le ultime vicende dimostrano. Allora perché non raccontarla in tale forma, scegliendo, per una volta, l’ironia? Ci ‘addinocchiamo’ davanti alla memoria dell’immenso Mario Merola che era un uomo di spirito. E speriamo di strappare un sorriso ai lettori, come ai protagonisti. Anche perché c’è rimasto poco altro per sorridere. Volendo,si può anche cantare. (rp)

Felicissima Ars,

a tutti sti signuri ‘ncravattati

a chesta cumitiva accussì allera

forzisti, deluchini e musumeciati.

Chesta e ‘na festa e ballo eh

ma io che so o’ coordinatore

anche se mi volete sempre in fallo

pè nun passà da fesso, abballo i’ pure.

Chi so, che ve ne ‘mporta

aggio già fatto a conta

e so trasuto cca!

Musica presidente

spazio al castigatore

stasera in mezza a tutta chesta gente

abballa e canta pure o’ Miccicore.

No, signò presidè

per carità, non ve mettite scuorno

Io pè fatte cascà aggio zappato

e sto zappando ancora nuotte e ghiorno

e so tant’anni ormai

che me tocca sta comme saccio io

Lei presidè se mette scuorno e nuje

nui ce mettimmo scuorno e’ Nello tuo…

Chi so

e dillo a chillo a fianco

che io sono Gianfranco

e non me puoi caccià!

Musica presidente

che bella a presidenza…

io me vo cerco scusa a tutte quante

se combattendo so rimasto senza.

Silvio tuo se ne chiagne…

O ssai che Silvio tuo chiagne e chiamma!

Meglio se te restavi senatore

o senatore nun so scorda a Silvio…

Te chiamma ancora gioia, presidente

mentre La Russa ride come un matto

dice: mo ritorna core e Berlusconi

ma la Meloni ha fatto scacco matto.

Chi so, vuje me guardate a me

mi chiamo Miccichè

e nun me pò caccia!

Musica presidente!

Io sono Miccicore

e magno presidenti notte e ghiuorno

Nello, Renato e pure il successore…