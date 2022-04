Miceli incontra i residenti della Zisa: “Carenza di manutenzione”

Il candidato sindaco prosegue il programma 'StradaXStrada'

PALERMO – Prosegue il programma “StradaXstrada” che sta portando il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli nei quartieri palermitani per un confronto diretto con i cittadini. Oggi è stato il turno della Zisa per “sentire dalla viva voce degli abitanti e dei commercianti quali sono i problemi più urgenti da affrontare” dichiara il candidato sindaco.

Anche alla Zisa – si legge in una nota – le maggiori carenze riguardano la manutenzione delle strade e dei marciapiedi oltre la raccolta dei rifiuti. In particolare, i commercianti lamentano che devono pagare non solo la Tari, ma anche altre imposte per i rifiuti, come ad esempio quella per la raccolta degli oli esausti. Anche alla Zisa, inoltre, si registra il fenomeno dell’abbandono degli ingombranti. Miceli – si legge nelle nota dell’ufficio stampa del candidato – ha così trovato conferma della validità della sua proposta di creare le isole ecologiche in ogni quartiere e di rendere conveniente al cittadino portare in questi centri di raccolta i rifiuti. “Dobbiamo passare – ha detto Miceli – da un regime sanzionatorio ad un regime premiale, rendendo così convenienti i comportamenti corretti”.