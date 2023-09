Il leader dei Rolling Stones nel capoluogo etneo

CATANIA – Mick Jagger il frontman dei Rolling Stones a Catania con, alle spalle, lo sfondo del Castello Ursino. Un post su X il buon vecchio Twitter di una volta, rafforza il suo viaggio in Sicilia di questi giorni:

“Enjoyed spending some time in Italy recently!” (che sta per “Mi sono divertito a passare un pò di tempo in Italia di recente!”) scrive sul social network.

Cappellino di colore nero calato sul volto, la tappa a Catania è avvenuta – evidentemente – nel massimo riserbo.