Midiri: “Entro il 2050 un milione di studenti via dalla Sicilia”

Il convegno sul Made in Italy, interventi di Albanese e Lagalla

PALERMO – “Siamo in questo momento al quarto posto tra i mega atenei italiani e questo ci porta ad avere una responsabilità molto forte. Il tema di oggi è quello del capitale umano, perché lo Svimez ha calcolato che, entro il 2050, se ne andranno dalla Sicilia più di un milione di studenti. I ragazzi non percepiscono prospettive lavorative”.

Così il rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, parlando nel corso un’iniziativa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, organizzata presso la Camera di commercio di Palermo.

“L’imprenditore – prosegue – oggi deve entrare nel mondo universitario e l’università deve comprendere cosa vuole il mondo del lavoro. Se iniziamo a creare tirocini, in azienda, realmente utili al ragazzo, questo crea una collaborazione che diventa fondamentale”.

Albanese: “Le imprese siciliane non siano preoccupate per i dazi”

“Oggi celebriamo una giornata dove al centro c’è l’impresa – spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna – di qualità e di eccellenza, che è proprio quella che non ha preoccupazione per i dazi, perché ha un valore aggiunto apprezzato in tutto il mondo. Si esporta negli Stati Uniti ma la superiorità del prodotto non crea grandi preoccupazioni”.

“Senza l’imprenditore – continua Albanese – non potrebbero esserci queste imprese che coprono quasi tutti i rami del made in Italy e danno uno spaccato della Sicilia completamente novo e che mette al centro soprattutto le eccellenze”.

Lagalla, mondo oggi in preda a volubilità Trump

“A me preoccupa il fatto – dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – che il mondo oggi sia preda della volubilità di un uomo. Una volubilità che può essere anche motivata da ragioni economiche e politiche, ma che rende incerti i mercati e disorienta il mondo stesso del commercio, della produzione e della distribuzione”.

“È necessario – prosegue – rintracciare nuovi mercati, ad esempio il mercato orientale e i mercati internazionali, che non siano solo ed esclusivamente quello americano”.

Chi c’era

All’iniziativa sono presenti alcuni imprenditori siciliani come Giuseppe Russello (Omer Spa) Nicola Fiasconaro (Fiasconaro Srl), Manfredi Barbera (Olio Barbera), Lillo Maria Colaleo (Rosa Spa), Maria Giovanna Gulino (Industria Meridionale Alcolici -Ima Srl), Pietro Luigi Matta (Kemeco – Rio Srl). “Le aziende oggi – prosegue Albanese – chiedono sempre più infrastrutture, collegamenti più veloci, chiedono tutto ciò che, in altre zone industriali, avrebbero potuto avere ma rispetto alle quali purtroppo siamo molto indietro. Chiedono poi anche un sostegno all’internazionalizzazione”.