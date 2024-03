Le migliori 10 serie TV di Amazon Prime Video: la classifica

Una varietà di produzioni originali da non perdere

La classifica delle migliori 10 serie tv nel vasto universo dello streaming di Amazon Prime Video. La piattaforma si distingue come una forza dominante, ospitando al suo interno un’eccezionale selezione di produzioni originali che vanno da successi recenti come “The Boys” a gemme narrative di lunga data come “Bosch”. L’ultimo anno ha visto anche le serie italiane fare breccia nell’ambito della piattaforma, con “The Bad Guy” che emerge come un caso di successo sorprendente. A questo punto, non c’è dubbio che Amazon Prime Video rappresenti un concorrente di primo livello nel confronto con Netflix e altri servizi di streaming.

Le serie TV originali di Amazon Prime Video hanno conquistato il palcoscenico globale senza grandi ostacoli, guadagnandosi l’acclamazione di critica e pubblico e diventando vere e proprie produzioni di rilievo. La top 10 entra di diritto nell’olimpo delle serie che ogni appassionato dovrebbe sicuramente guardare. Ecco un’occhiata più da vicino a queste eccezionali produzioni originali di Amazon Prime Video. Questa selezione evidenzia non solo la diversità e la qualità delle produzioni originali di Amazon Prime Video ma anche il suo impegno nel creare contenuti che risuonano a livello globale, stabilendo nuovi standard di eccellenza nel settore dello streaming.

10) Jack Ryan

John Krasinski lascia alle spalle il personaggio di Jim Halpert da “The Office” per trasformarsi in Jack Ryan, un eroe d’azione che si distingue nell’universo delle serie tv… VAI ALLA TRAMA

9) Hunters

“Hunters” si posiziona come un’originale produzione di Amazon Prime Video che gioca con la storia, portandoci in un viaggio nel tempo fino all’era dell’Olocausto… VAI ALLA TRAMA

8) Good Omens

Distribuita nel 2019, è una perla della piattaforma che esplora la dinamica tra bene e male attraverso le figure di Aziraphale e Crowley, rispettivamente un angelo e un demone… VAI ALLA TRAMA

7) The Bad Guy

Serie tutta italiana di fine 2022, racconta con un approccio insolito e ironico la lotta contro la mafia… VAI ALLA TRAMA

6) Bosch

Un gioiello crime forse troppo sottovalutato in Italia, presenta uno dei migliori personaggi del genere attraverso le vicende del detective Harry Bosch… VAI ALLA TRAMA

5) Modern Love

Un’antologia che esplora varie sfaccettature dell’amore attraverso storie diverse ad ogni episodio… VAI ALLA TRAMA

4) Transparent

Una serie premiata con Emmy e Golden Globe che narra la storia di Mort L. Pfefferman, un ex professore di scienze politiche in pensione che intraprende un viaggio di auto-accettazione… VAI ALLA TRAMA

3) The Marvelous Mrs. Maisel

Una serie ambientata negli anni ’60. La storia di una donna che sfida le aspettative sociali… VAI ALLA TRAMA

2) The Boys

La risposta di Amazon al mondo dei supereroi, offrendo una prospettiva inaspettata… VAI ALLA TRAMA

1) The Man in the High Castle

La Germania ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Cosa succede nel mondo… VAI ALLA TRAMA