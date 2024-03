Le migliori 10 serie TV Disney+: Abbott Elementary

Approccio umoristico e critico nei confronti del sistema scolastico pubblico americano

Abbott Elementary è una serie televisiva americana, creata da Quinta Brunson per la ABC, che ha conquistato il pubblico e la critica, risultando vincitrice di 3 premi Emmy nelle categorie principali dedicate alle serie comedy. La serie si svolge in una scuola pubblica immaginaria a maggioranza afroamericana a Philadelphia, chiamata Abbott Elementary, e segue le vicende di un gruppo di insegnanti pieni di dedizione per la loro missione educativa, nonostante le numerose sfide poste da un ambiente scolastico sottofinanziato e problematico.

Il cast include Quinta Brunson nel ruolo di Janine Teagues, un’insegnante di seconda elementare ottimista; Tyler James Williams come Gregory Eddie, inizialmente un insegnante supplente che poi diventa un insegnante a tempo pieno, con un interesse romantico per Janine; Janelle James interpreta Ava Coleman, la principessa poco sensibile della scuola, che ottiene il suo ruolo dopo aver ricattato il sovrintendente; Lisa Ann Walter nei panni di Melissa Schemmenti, un’insegnante di seconda elementare con connessioni dubbie ma utili; Chris Perfetti come Jacob Hill, un insegnante di storia di ottavo grado; Sheryl Lee Ralph interpreta Barbara Howard, un’insegnante di materna religiosa e figura materna per Janine; e William Stanford Davis nel ruolo di Mr. Johnson, il custode eccentrico e sovraqualificato della scuola.

La serie, che si distingue per il suo approccio umoristico e critico nei confronti del sistema scolastico pubblico americano, ha iniziato la sua prima stagione il 7 dicembre 2021, e da allora ha mantenuto un’ottima accoglienza sia da parte della critica che del pubblico, con una crescita costante di spettatori. “Abbott Elementary” è arrivata alla sua terza stagione, rinnovata da ABC prima della conclusione della seconda, a testimonianza del successo e dell’impatto positivo che la serie ha avuto.

La terza stagione ha introdotto nuovi personaggi ricorrenti e guest star, tra cui Tatyana Ali come Crystal, una vecchia compagna di sorority di Ava e ora preside di un’altra scuola; Karan Soni nei panni di Avi, un paramedico che inizia una storia d’amore con Jacob; e diversi giocatori dei Philadelphia Eagles in cameo. Inoltre, la terza stagione ha affrontato temi come le difficoltà incontrate dagli insegnanti sottofinanziati, esplorando nuove sfide per i personaggi principali e introducendo dinamiche interessanti e sviluppi narrativi​​​​.

Umorismo e scrittura intelligente

“Abbott Elementary” è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico non solo per la sua scrittura intelligente e le performance del cast, ma anche per la sua rappresentazione autentica e compassionevole degli insegnanti pubblici, considerati gli eroi non celebrati della società. Con un mix efficace di umorismo e momenti toccanti, la serie continua a essere un importante contributo al panorama televisivo, portando alla luce le realtà delle scuole pubbliche americane attraverso gli occhi di personaggi indimenticabili e ispiratori.



