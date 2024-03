Le migliori 10 serie TV Disney+: The Good Mothers

Un dramma criminoso sulla 'ndrangheta calabrese

The Good Mothers è una serie televisiva britannico-italiana . Il dramma criminoso narra la storia vera di tre donne coraggiose all’interno della famigerata ‘ndrangheta calabrese, che collaborano con una procuratrice per abbattere l’impero criminale.

The Good Mothers: trama e caratteristiche

La serie vanta una vittoria nei Series Award all’ultima Berlinale. Si segnala l’impegno nella produzione di originali europei da parte di Disney+ e Star, avendo debuttato il 5 aprile 2023. Con una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes basata su 7 recensioni critiche, è stata lodata per la sua narrazione potente e per aver messo in primo piano un aspetto inascoltato delle famiglie della ‘ndrangheta​​.



