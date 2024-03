Le migliori 10 serie TV Netflix: Dark

I migliori titoli da non perdere

Dark è stata acclamata come la prima serie originale tedesca di Netflix. La serie TV debutta il 1 dicembre 2017 e concludendosi dopo tre stagioni il 27 giugno 2020. Questo thriller di fantascienza ha riscosso ampi consensi per il suo cast, la regia, la sceneggiatura, il tono, le immagini, la colonna sonora e l’ambizione e complessità della sua narrazione. Considerata come la 58ª migliore serie TV del XXI secolo dalla BBC nel 2021.

Dark: trama e caratteristiche

Ambientata nella fittizia cittadina tedesca di Winden, “Dark” esplora le conseguenze della scomparsa di alcuni bambini. La narrazione svela relazioni complesse, vite doppie, e passati oscuri di quattro famiglie, aprendo un intricato mistero che attraversa quattro generazioni. La serie si distingue per l’esplorazione di viaggi nel tempo attraverso un wormhole situato nel sistema di caverne sottostante alla centrale nucleare locale, e si espande per includere eventi degli anni 1953, 1986 e attraverso vari archi temporali fino al 2053. Diverse sono le storie intrecciate. La serie TV coinvolge le famiglie Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann in un affascinante racconto di suspense e fantascienza.

La narrazione di “Dark” incorpora temi filosofici come l’eterno ritorno di Nietzsche e concetti scientifici come i paradossi di Einstein-Rosen e Schrödinger, affrontati con una buona dose di fantasia. La sceneggiatura, curata da Baran bo Odar e Jantje Friese, è stata lodata per la sua coerenza e complessità. Una narrazione che, nonostante alcuni inevitabili errori e inesattezze, ha mantenuto un alto livello qualitativo per tutte e tre le stagioni, evitando buchi di trama e rimaneggiamenti forzati.

Regia e fotografia di alto livello

Dal punto di vista tecnico, “Dark” si distingue per una regia e una fotografia di alto livello. Atmosfere ben studiate che aiutano a distinguere le varie epoche attraverso l’uso di filtri di luce specifici. Il casting, in particolare, è stato eseguito con cura maniacale, selezionando attori che potessero assomigliarsi tra le diverse generazioni, rendendo la serie comprensibile nonostante la complessità degli intrecci. La colonna sonora svolge anche un ruolo chiave, creando un’atmosfera che sottolinea il loop temporale, elemento fondamentale della serie.

“Dark” si conclude in modo da legare tutte le sue complesse trame. La particolarità è quella di lasciare il pubblico con una sensazione di conclusione coerente, pur lasciando aperti alcuni interrogativi. Nonostante alcune lacune, la serie è stata in grado di mantenere un’elevata qualità narrativa e visiva, combinando thriller e fantascienza in un’opera unica che ha segnato un punto di riferimento nel panorama delle serie TV​​​​.



LE MIGLIORI SERIE TV NETFLIX: SCOPRI LA CLASSIFICA