Migranti, Cgil Catania: “Selezione fuori da ogni logica”

La nota del sindacato: "Sgomenti e decisi a non abbassare la guardia, faremo tutto affinché questo strazio finisca"

CATANIA – Sulla questione degli sbarchi di migranti al porto di Catania prende posizione la Cgil Catania con un comunicato: “Quello che sta accadendo in queste ore al Porto di Catania ci lascia sgomenti ma anche decisi a non abbassare la guardia. Gli stessi concetti di “sbarco selettivo” e “carico residuale” dovrebbero essere banditi in un Paese dove regna la democrazia.

Oggi ci siamo recati al Porto per dimostrare il nostro dissenso e lo faremo ancora nelle prossime ore, ma insieme alla Cgil Sicilia e alla Cgil nazionale, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità affinché questo strazio finisca. La selezione arbitraria tra chi puo sbarcare e chi non ne avrebbe diritto è fuori ogni regola e ogni logica. Anche noi siamo già pronti a lottare”.