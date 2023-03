Migranti, Di Paola (M5s): “La Regione riattivi i fondi ai Comuni”

"Venga immediatamente ripristinato l'Ufficio Speciale Immigrazione"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il peso degli sbarchi continui e dei tentennamenti del governo nazionale in tema di accoglienza, stanno mettendo in ginocchio i nostri Comuni, i primi a fronteggiare un’emergenza divenuta ormai ordinaria. Mi rendo conto che il governo Schifani risponda politicamente alla linea di Salvini e Meloni, ma serve un aiuto immediato ai nostri sindaci. Venga immediatamente ripristinato l’Ufficio Speciale Immigrazione, ente capace di intercettare fondi extraregionali per la gestione dei flussi e torni ad erogare un contributo ai Comuni che gestiscono il peso economico del fenomeno migratorio”. Lo dice il vice presidente dell’ARS e deputato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“Già in tempi antecedenti rispetto alle cronache di questi giorni – spiega Di Paola – cioé nell’ambito dell’approvazione della legge di stabilità Regionale, avevo presentato emendamenti affinché il governo regionale riattivasse l’Ufficio Speciale per l’Immigrazione che, con una spesa minima per il bilancio regionale, intercettava fondi anche europei per la gestione attraverso progetti, dei flussi migratori. Ufficio che venne inspiegabilmente smembrato all’indomani dell’insediamento del nuovo governo regionale. Venga immediatamente ripristinato il contributo ai Comuni che fronteggiano il peso economico dell’accoglienza, da Lampedusa a Pozzallo, da Caltanissetta a Siculiana. Come ebbi modo di dire a Schifani, mettere la testa sotto la sabbia non cancella il fenomeno delle migrazioni ma anzi lascia tutto sulle spalle dei sindaci che, a questo punto, non hanno alcun sostegno da parte della Regione. In una terra di frontiera tutto questo è impensabile, si taglino piuttosto gli sprechi veri, non si faccia speculazione politica sull’emergenza umanitaria” conclude Di Paola.