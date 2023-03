Migranti e accuse alle Ong: la parola passa alla Cassazione

Equipaggi sotto inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

TRAPANI – Sarà la Cassazione a decidere sulla competenza del Tribunale di Trapani sull’indagine della Procura di Trapani sulle tre Ong i cui equipaggi sono sotto inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Gup, giudice Samuele Corso, ha infatti deciso di trasmettere alla Cassazione gli atti relativi alla competenza territoriale.

L’udienza

Nell’ultima udienza le difese dei 21 indagati e delle tre Ong, Jugend Rettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere, avevano sollevato eccezioni su giurisdizione e competenza territoriale. Per quanto riguarda la giurisdizione il gup ha risolto respingendo la richiesta, dando per certo che ricade in capo all’Italia (le difese avevano messo in evidenza che i migranti erano stati presi a bordo delle navi Ong in acque internazionali e quindi la giurisdizione a loro dire doveva coincidere con le bandiere battute dalle navi) , per la competenza territoriale invece a decidere dovrà essere la Cassazione. Le difese hanno sostenuto che la competenza è da attribuire ai Tribunali coincidenti con i porti dove sono avvenuti gli sbarchi. Se così fosse il procedimento verrebbe spezzato in più rivoli.



Il procedimento

Il procedimento è legato all’inchiesta sui cosiddetti “taxi del mare” che nel 2017 vide il sequestro della nave Juventa della Ong tedesca Jugend Rettet. Nella precedente udienza il gup accogliendo la netta opposizione delle difese, aveva respinto la richiesta di costituzione come parte civile della presidenza del Consiglio dei ministri, non ritenendola parte offesa. Ammessa la sola costituzione come parte civile del ministero dell’Interno.