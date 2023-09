Migranti, in Emilia Romagna il nove per cento dei minori

La regione è la terza in Italia dopo Sicilia e Lombardia

L’Emilia Romagna accoglie il nove per cento dei migranti minori non accompagnati presenti in Italia. Secondo la relazione sull’attività 2022 presentata dal Garante per i minori Claudia Giudici nel corso della commissione Parità, al 31 luglio 2023 l’Emilia-Romagna ha accolto 1.718 minori stranieri non accompagnati, diventando la terza Regione italiana per accoglienza dopo Sicilia e Lombardia.

Sempre secondo la relazione sull’attività 2022 del Garante per i minori, nell’87 per cento dei casi si tratti di maschi, mentre il 13 per cento è composto da femmine. Si registra una grande presenza, oltre il 40 per cento del totale, di ucraini, conseguenza diretta della guerra in corso.

Migranti, il bilancio del Garante

La presentazione della relazione è stata anche l’occasione per fare un bilancio complessivo dell’attività del Garante: nel corso del 2022 Giudici ha svolto 33 incontri (di cui 15 richiesti da singoli cittadini, 12 da parte di rappresentanti di Comuni o operatori socio-sanitari, e gli altri ripartiti su altre realtà), si è occupata di 37 casi specifici (di cui 16 portati a termine e 21 in via di risoluzione) equamente ripartiti tra maschi e femmine, di cui il 35 per cento a Bologna, il 16 per cento a Rimini, il 14 per cento a Reggio Emilia, il 13 per cento a Modena e l’11 per cento a Ferrara.

Come negli anni passati, anche per il 2022 le segnalazioni relative alle criticità riscontrate nelle risposte delle Istituzioni sono complessivamente le più frequenti: 17 riguardano quelle dei servizi sociali, 4 l’ambito scolastico e 3 i servizi sanitari.