Migranti, Lampedusa ricorda il naufragio del 3 ottobre 2013

Persero la vita 368 persone

LAMPEDUSA – Sono trascorsi dieci anni dal naufragio del 3 ottobre 2013, costato la vita a 368 persone inghiottite dal mare di Lampedusa. Una tragedia ancora viva nella memoria collettiva dell’isola che nel decimo anniversario non mancherà di onorarne le vittime.

Lampedusa non dimentica

Come da tradizione, nella notte fra lunedì e martedì, alle 3.15 (l’ora del naufragio), sull’isola si è tenuto un momento di raccoglimento. Il momento più toccante delle commemorazioni sarà, come sempre, alle 10:30 di martedì, la deposizione della corona di fiori in mare organizzata dal comitato 3 ottobre.

Il flash mob a Palermo

Alla stessa ora a Palermo la Cgil partecipa alla commemorazione con un flash mob al porticciolo di Sant’Erasmo e nel pomeriggio all’incontro in piazza Verdi in cui i documenti prodotti dai tavoli verranno discussi con tutte le comunità.

Il naufragio

La notte del 3 ottobre di dieci anni fa i naufraghi, somali ed eritrei, erano quasi arrivati a Lampedusa. Di fronte all’isola dei Conigli, per segnalare la loro posizione, incendiarono una coperta. Le fiamme si propagarono subito: 368 i migranti morti, 155 i superstiti.

Le parole di Totò Martello

“Il 3 ottobre è il Giorno della memoria e se non vogliamo che si trasformi nel giorno dell’ipocrisia qualcuno, oggi, prima di rilasciare interviste, di inviare comunicati stampa, di presentarsi con l’espressione commossa alle passerelle di rito dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza e chiedersi cosa ha fatto per evitare che migliaia di persone innocenti continuassero a morire nel Mediterraneo anche dopo quel drammatico 3 ottobre del 2013 quando di fronte Lampedusa persero la vita 368 persone”. Lo dice Totò Martello, capogruppo del Pd al Comune di Lampedusa e Linosa.