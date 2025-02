Ripresi gli sbarchi, si teme per le condizioni di una donna

LAMPEDUSA – Ci sono anche due salme e una donna in gravi condizioni sul barchino che è stato soccorso a 43 miglia da Lampedusa da una motovedetta della guardia costiera. I militari hanno agganciato a Sudovest il natante con a bordo una quarantina di migranti e sono stati ritrovati i cadaveri.

Allerta massima per la donna che sta male e a molo Favarolo è arrivata l’ambulanza. Altri 123 migranti sono sbarcati a Lampedusa nella tarda mattinata, dopo che due barconi, salpati da Zuwara in Libia, sono stati intercettati e bloccati dalle motovedette della Guardia di finanza e Frontex.

L’hotspot sempre più pieno

A bordo dei natanti bengalesi, pakistani, egiziani. Anche loro, così come i 63 bloccati a Cala Pulcino, sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento dei 100 migranti con il traghetto per Porto Empedocle, si trovano al momento in 187.

Le notizie della provincia di Agrigento.