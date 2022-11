Migranti, nuovi sbarchi a Pozzallo e Augusta

Le operazioni per mettere in sicurezza le 305 persone sono state monitorate dalla Protezione civile regionale.

Palermo. Sono trecentoventicinque persone. Questo è il numero dei migranti tratti in salvo ieri mattina al largo della Sicilia e, nella notte, trasferiti nei porti di Pozzallo, in provincia di Ragusa (205) e Augusta, Siracusa (120). Gli uomini si trovavano a bordo di un barcone e sono stati raggiunti da un mezzo della Guardia Costiera. Le operazioni di salvataggio si sono concluse poco prima della mezzanotte di ieri 12 novembre 2022, dopo il trasbordo dei trecentoventicinque migranti su due motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che li hanno portati sulla terraferma.

Nel porto di Pozzallo, come sempre, gli uomini e le donne della Protezione civile regionale sono stati presenti per gli aspetti relativi alla logistica, come previsto dal ‘piano sbarchi’. In banchina, attivati dalla sala operativa regionale, su richiesta della prefettura di Ragusa, erano presenti il “Gruppo Comunale di Pozzallo” con quattro volontari, la “Misericordia” di Modica, con 4 volontari ed una ambulanza, la “Misericordia” di Rosolini, con un’ ambulanza e tre volontari, e l’”Organizzazione Volontari di PC di Ragusa” con 2 volontari e torre faro; oltre alla “Croce Rossa”, presente con i propri volontari e un’ambulanza.

Lo sbarco dei migranti, avvenuto sotto la pioggia battente, è stato monitorato dal Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, in costante contatto con i funzionari dipartimentali che hanno seguito i lavori di assistenza in banchina. Il dirigente generale Cocina ha tenuto costantemente informato il Presidente della Regione, Renato Schifani,