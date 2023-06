Uomo colpito alla tempia portato al Poliambulatorio

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA – Venti migranti, fra cui 2 donne, sono sbarcati, dopo essere stati soccorsi dalla Guardia di Finanza, a Lampedusa.

Fra le persone giunte a molo Favarolo vi sarebbero dei casi di sospetta scabbia e un ferito alla tempia che ha manifestato anche vertigini.

Quest’ultimo, in via precauzionale, è stato portato al Poliambulatorio. I migranti hanno riferito di essere originari di Guinea, Burkina Faso, Senegal e Mali e d’essere salpati da Sfax in Tunisia.