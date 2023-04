Migranti, Schifani contro l’Europa: “Sorda all’emergenza”

Il governatore torna a chiedere "solidarietà" ai governi europei

PALERMO – Renato Schifani ribadisce il proprio allarme sull’emergenza migranti. Intervenendo a SkyTg24, nel corso di ‘Timeline’, il governatore affronta ancora una volta il nodo migranti. “Ho condiviso la dichiarazione stato di emergenza – dice -. La vivo in prima persona questa, l’emergenza c’è. Mi sono recato a Lampedusa nei giorni scorsi, era sommersa. Non lo dico in termini polemici. C’è una invasione come non mai di migliaia di migranti che sbarcano e che mettono sotto stress il sistema di accoglienza con numeri stratosferici. Come Regione ci siamo occupati di dare una mano all’hotspot, mandando coperte, scarpe e altro”. E ancora: “Negare che ci sia uno stato di emergenza è estremamente ipocrita. Se allo stato di emergenza si aggiungo norme sull’identificazione e l’accelerazione dei rimpatri ben vengano, inutile nascondersi dietro a un dito”.

“Europa sorda sull’emergenza migranti”

Nel mirino del governatore anche l’Unione europea, che a suo dire è “sorda” davanti all’emergenza migranti. “Assistiamo a una sordità assoluta e totale – sostiene -, bene ha fatto il nostro governo a denunciare questa assenza di responsabilità”. Il governatore chiede “solidarietà” agli altri paesi europei non direttamente coinvolti nell’emergenza migranti. “Credo nell’Europa unità ma anche in quella piena solidarietà tra popoli e governi che al momento non c’è Se si continua così l’Europa fallisce il proprio obiettivo e mette in discussione la propria esistenza”.